Yağış Sonrası Dünyaca Ünlü Düden Şelalesi Çamur Çağladı

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Hayatı felç eden yağış sonrası dünyaca ünlü şelale çamur çağladı

ANTALYA - Antalya'da 24 saat boyunca etkisini sürdüren yoğun sağanak sonrası, dünyaca ünlü Düden Şelalesi çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye büründü.

12 Şubat akşamı başlayıp gece ve ertesi gün etkisini sürdüren sağanak yağış Antalya'da çok sayıda ev, işyeri ve aracı sular altında bırakmıştı. Kentte yağış bugün akşam saatlerine doğru kesilirken, halen yağmur suların bastığı bölgelerde su tahliye işlemleri sürüyor. Yağıştan dolayı kentin dünyaca ünlü Düden Şelalesi ise adeta çamur çağladı. Şelalenin denizle buluştuğu alan kahverengiye bürünürken, turistler ve kent sakinleri o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Şuana kadar Antalya'da böyle bir yağmur görmediklerini dile getiren vatandaşlar, şelalenin renginin ise yağıştan dolayı bu hale geldiğini söylediler.