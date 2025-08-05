Giresun'un Yağlıdere ilçesine atanan Müftü İsa Akbaş görevine başladı.
Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yağlıdere'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İsa Akbaş, birlik ve beraberlik içinde hiçbir ayrılığa fırsat vermeden din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Yağlıdere'nin Yeni Müftüsü İsa Akbaş Göreve Başladı - Son Dakika
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