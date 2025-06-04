Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görücüye Çıktı

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan yağmur sonrası, gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, köyün birçok noktasından da izlendi.

Özellikle tarihi kalecik kalesinin üzerinde oluşan gökkuşağı, Türk bayrağıyla da bütünleşince güzel bir manzara sundu.