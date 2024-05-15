Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti. Saldırganlar, kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltarak trafiği kapattı.

15.05.2024 22:46
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- Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı

BATI ŞERİA - Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti.

Yahudi yerleşimciler, Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan konvoyları hedef almaya devam ediyor. Batı Şeria'daki Beit El Kavşağı'nda Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir grup, Gazze Şeridi'ne yardım taşıdığı gerekçesiyle bir ticari kamyona saldırarak şoförü darp etti. Kamyondaki gıda maddelerini yola boşaltan saldırganlar, yolu lastik yakarak trafiğe kapattı. Kamyonun Cenin kentinden güneydeki El Halil kentine gittiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Gazze'ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı - Son Dakika
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