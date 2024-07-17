Yahyalı'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Dikme Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz, Yahyalı Belediyesine ait itfaiye araçları, bölgeye yakın maden işletmelerinin su ikmal araçları ve çok sayıda personel sevk edildi.
Yangın, jandarma ve vatandaşların da destek verdiği ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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