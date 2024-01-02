 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yair Lapid, Netanyahu'nun 2024'te başbakanlık yapmayacağını ima etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yair Lapid, Netanyahu'nun 2024'te başbakanlık yapmayacağını ima etti

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılında başbakan olarak kalmayacağına dair bir ima yaptı. Lapid, hükümetin 2023'te neden olduğu yıkım ile 2024'te gelecek hükümetin büyük düzeltmesi arasında seçim yapmak zorunda olduklarını belirtti. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına atıfta bulunan Lapid, İsrail toplumunun neyi seçeceğini bildiğini söyledi. Muhalefetteki sağ görüşlü İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da Netanyahu'nun gitmesi durumunda hükümete katılacağını belirtti. Anketler, Netanyahu'nun partisi Likud'un halk desteğinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

Yair Lapid, Netanyahu\'nun 2024\'te başbakanlık yapmayacağını ima etti
02.01.2024 - 01:01,
Abone Ol

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "2024 yılında başbakan olarak kalmayacağı" imasında bulundu.

İsrail Meclisindeki ikinci büyük parti olan Yesh Atid'in lideri Lapid, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin 2023'te neden olduğu yıkım ile 2024'te gelecek hükümetin büyük düzeltmesi arasında seçim yapmak zorundayız." dedi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi başta olmak üzere koalisyonu oluşturan partilerin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına işaret eden Lapid, "İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum, siz de biliyorsunuz." diye konuştu.

Lapid, Netanyahu'ya yönelik olarak, "2024 yılı tamamen farklı olacak. Bizi bölen, başımıza felaket getiren kalmayacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek." ifadesini kullandı.

Muhalefetteki sağ görüşlü İsrail Evimiz Partisinin lideri Avigdor Liberman da düzenlediği basın toplantısında, "Hükümete ancak Netanyahu'nun gittiği gün katılırım, bundan bir saniye önce bile değil." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümeti Likud'un yanı sıra ultra ortodoks Yahudi partilerden Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, aşırı sağcı partilerden Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'dan oluşuyor.

İsrail'de yapılan anketler, Netanyahu'nun partisi Likud'a halkın desteğinin yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun yayınladığı ankete göre, İsrail Meclisinde halihazırda 32 milletvekili bulunan Likud'un 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yair Lapid, İsrail, Likud, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yair Lapid, Netanyahu'nun 2024'te başbakanlık yapmayacağını ima etti - Son Dakika


00:37
Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51
ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

Son Dakika
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51 ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 01:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yair Lapid, Netanyahu'nun 2024'te başbakanlık yapmayacağını ima etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement