Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen Narko alan denetiminde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narko alan uygulaması çerçevesinde bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 20,2 gram sentetik uyuşturucu, 5 esrarlı sigara, 11 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 tüfek kartuşu ile bıçak buldu.
Ekipler, araçtaki Y.A, S.S. ve Z.S'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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