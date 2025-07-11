Yalıhüyük'te Aşure İkramı

Yalıhüyük'te cuma namazı çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçe Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, namaz çıkışı Merkez Cami'nde, muharrem ayının bolluk ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Tüm İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulması temennisiyle, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

İlçe merkezindeki tüm camilerde namaz çıkışında aşure ikram edildi.