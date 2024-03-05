Yalova- Bursa kara yolunda devrilen tır, trafikte aksamaya neden oldu.
Yalova yönüne giden S.A. yönetimindeki 16 RCT 01 plakalı mıcır yüklü tır, Yalova-Bursa kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yan yattı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı.
Bu sırada arkadan gelen L.M. idaresindeki 77 BD 227 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarparak durabildi.
Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova-Bursa kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı - Son Dakika
Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, yerini sise bıraktı. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesi sebebiyle sis oluştu. Gün ve Kuzey çevre yolları başta olmak üzere Kura Nehri bölgesinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü. Sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından 4 can salında bulunan 26'sı çocuk toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, bir Türk vatandaşı da can salından yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 ilde sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor. Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, 'Ateşkese ihtiyacımız var' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?