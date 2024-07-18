Yalova'da Adliye Çıkışında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Yalova'da Adliye Çıkışında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Yalova Adliyesi'nde görülen bir duruşmanın ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Olaya müdahale eden polisler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralılar, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

18.07.2024 17:21
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Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova Adliyesi'nde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Adliye Çıkışında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Adliye Çıkışında Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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