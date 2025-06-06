Yalova\'da Alkollü Sürücüye Cezai İşlem

YALOVA'da, yol kenarında park halindeki otomobilde direksiyon başında uyuyan Y.G. isimli kadının 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2038'e kadar el konulan sürücüye bu kez 37 bin 354 TL ceza kesilirken, ehliyetine uygulanan ceza 2043'e uzatıldı.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde, Yalova-İzmit kara yolu Hava Meydan Komutanlığı karşısındaki yolda sağ şeritte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Sürücü koltuğunda oturan Y.G. isimli kadının uyuduğu görüldü. 4,15 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmak ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten, ehliyetine 15 Ocak 2038 tarihine kadar el konulduğu tespit edildi. Sürücüye, 37 bin 354 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043 tarihine uzatıldı.

Sürücü adli işlemler yapılmak üzere, Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.