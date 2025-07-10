Yalova'da Boğulma Tehlikesi

Yalova'da girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Annesi Nurcan Kırmızı ile Yalova'da çalışan babası Cuma Kırmızı'nın yanına tatile gelen Yusuf Kırmızı (8), denize girmek için belediye tarafından işletilen Akasya Plajı'na gitti.

Ailesinin yanında olmadığı sırada denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kırmızı, o sırada yüzen vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak sahile getirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kırmızı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gözlem altında tutulan Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından Ayhan Akcan, ailesi yanında yokken denize giren çocuğun, yüzen arkadaşları tarafından sudan çıkarıldığını söyledi.

Akcan, olayı şöyle anlattı:

"Omuzlarında çıkarıyorlar. Üzüncü bir olay. Kendisine burada ilk müdahale yapıldı. Kesinlikle belediye çalışanları değil, sivil halk tarafından yapıldı. Ambulans zamanında geldi diyebilirim. 10 gün önce de burada bir boğulma ve can kaybımız oldu maalesef."