Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 3'ü yavru 4 bozayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkisinde beraberindekilerle ormanlık alanda ilerleyen sürücü, bozayı ve yavrularını fark etti.
Sürücü, cep telefonuyla yol üzerinde kaçmaya çalışan 4 ayıyı görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Bozayılar Kaydedildi - Son Dakika
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