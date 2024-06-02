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Yalova'da ıslah çalışması yapılan deredeki kaplumbağalar nakledildi

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Sultaniye deresindeki çizgili kaplumbağalar ıslah çalışmalarından etkilenmemeleri için Armutlu ilçesindeki Sarp Deresi'ne nakledildi.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine, Sultaniye Deresinde taş duvar yapımı sırasında bölgede çok sayıda kaplumbağanın bulunduğu bilgisi geldi. Ekipler, çalışmalar esnasında alanda bulunan kaplumbağaların zarar görmemesi ve proje tamamlandığında beton duvarlı kesit içinde bulunan su debisi azalacağından alanda bulunan kaplumbağaların yeni bir yaşam alanına taşınması için çalışmalara başladı.

Teknik personelin yaptığı incelemeler sonucunda Sultaniye 1 ve 2. kısım taş duvar yapımı işinde taş duvarın toplamda 6 bin 500 metre uzunlukta olacağı ve çalışmanın yapılacağı alanın 2 bin 400 metresi ve 2 bin 700 metresinde çizgili kaplumbağa türünün olduğu belirlendi. Ekiplerin türün yaşadığı alandaki incelemelerinde bölgede yaklaşık 50 ile 80 arası kaplumbağa olduğu tespit edildi.

Ekipler ayrıca türün bulunduğu mevkiinin denize bağlantılı akış hızı minimum derecede olan dere yatağı özelliğinde olup sahada erişkin ve genç bireyler bulunduğunu belirledi. Ekipler ayrıca mevcut dere suyunun türün yaşayacağı habitat için yeterli yükseklikte olamayacağından çizgili kaplumbağaların yaşamı tehlikeye gireceğinden hareketle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Yalova İl Şube Müdürlüğü çalışmalara hız verdi.

Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde mauremys rivulata (çizgili kaplumbağa) türünün gözlemlendiği habitatlar incelendi. Araştırmalar sonucunda taşınması en uygun yaşam alanının Armutlu ilçesi Sarp deresi olduğu kanaatine varıldı. Bölgeden toplanan kaplumbağalar Armutlu'ya nakledildi.