Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Yalova\'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

Yalova'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye gelen bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma tarafından evine götürülen öğrenci, kimliğini alarak sınava yetişti ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

09.06.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da jandarma ekipleri, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yetiştirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'ne gelen adaylardan biri, kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Öğrenci, bu sırada okul çevresinde görevli motosikletli jandarma trafik ekibinden yardım istedi. Jandarma ekibince motosikletle evine götürülen kız öğrenci, kimliğini aldıktan sonra okula getirildi.

Sınava vaktinde yetişen öğrenci, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, AYT, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda film gibi soygun 130 milyon TL’yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun! 130 milyon TL'yi çuvallara doldurup kamyonetle kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement