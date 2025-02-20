Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kurtköy köyü mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşın aracıyla mahsur kaldığı ihbarı geldi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracında mahsur kalan vatandaşı kurtararak emniyetli bölgeye ulaştırdı.
Öte yandan merkeze bağlı Sugören köyü girişinde ise çarpışan 2 otomobilden biri takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?