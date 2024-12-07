Yalova'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü

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Yalova'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay (57), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elkıtay, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Elkıtay'ın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.