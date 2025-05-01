Yalova\'da Uyuşturucu Operasyonu

YALOVA'da narkotik köpeği 'Zeytin' ile 2 araçta yapılan aramada, sentetik ecza yapımında kullanılan 139 kilo 700 gram pregabalin maddesi ile dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araçta uyuşturucu madde taşındığı ihbarıyla harekete geçti. Denetim noktasında durdurulan araçlarda, narkotik köpeği 'Zeytin' ile yapılan aramalar ve 3 şüphelinin yapılan üst aramasında, 5 parça halinde toplam 139 kilo 700 gram sentetik ecza yapımında kullanılan pregabalin maddesi ile 4 parça halinde dolum yapılmaya hazır 400 bin adet sentetik ecza kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.E., B.Y. ve U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.