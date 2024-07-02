Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde Afganistan uyruklu F.B'nin uyuşturucu madde imal ederek satışını yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin Kadıköy'deki evine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
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