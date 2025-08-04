Yalova'da Yaşlı Kadın Ormanda Rahatsızlandı

Yalova'nın Termal ilçesinde, oğlu ile ormanlık alanda yaşayan yaşlı kadın rahatsızlanınca ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Termal ilçesi Gökçedere Barajı mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda oğlu ile yaşayan ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan Asiye Yurt (75) rahatsızlandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edilmesi üzerine ambulansın giremeyeceği bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

2 arazi aracı ve 8 AFAD ve UMKE personelince bulunduğu yerden alınan Yurt, yolun ulaştığı başka bir alanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yurt'un tedavisine başlanıldığı belirtildi.