Yalova'da Yeni Yıla Sıcak Suda Giriş

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Yalova'da yeni yılın ilk gününde sıra dışı bir etkinliğe imza atmak isteyen bir grup, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentin merkez sahilinde denize giren vatandaşlar, yeni yılın ilk gününü kutladı.

Grup üyeleri, yılın farklı zamanlarında sözleşip denize girdiklerini belirterek, yılın ilk gününde de aynı aktivitede yer aldıklarını söyledi.