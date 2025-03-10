Yalova'da Yunus Şöleni

Yalova'da yunuslar görsel şölen sundu
YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında balıkçılara eşlik eden yunuslar görsel şölen oluşturdu.
Marmara Denizi Esenköy açıklarında amatör bir balıkçının teknesinin yanında ilerleyen 4 yunus balığı güzel görüntüler oluşturdu. Balıkçı bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Bir sürü balıkçıyla beraber ilerleyen yunuslar daha sonra ise gözlerden kayboldu.
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