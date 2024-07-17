Yalova'dan Bulgaristan'a giden kargo gemisi İstanbul Boğazı geçişi sonrası arızalandı

Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı geçişi sonrası arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yalova'dan Bulgaristan'a giderken İstanbul Boğazı geçişini tamamladıktan sonra makine arızası yapan "SOFULAR 1" isimli 88 metre boyundaki genel kargo gemisinin, KURTARMA-11 römorkörü yedeğinde ve kılavuz kaptan refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.
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