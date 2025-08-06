Yalvaç\'ta Ev Yangını

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çetince köyünde Ali Keçeci'ye ait evde duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen ev sahibi Keçeci'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.
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