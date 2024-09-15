Yalvaç\'ta Ev Yangını: 3 Yaralı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı.

Çadır Mahallesi'nde Selvinaz Ergin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında anne Selvinaz ile çocukları Yiğit Musa ve Poyraz Ergin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Musa Gülsoy'un evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.