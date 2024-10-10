Yamaç Paraşütü Acıgöl'de Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yamaç Paraşütü Acıgöl'de Canlanıyor

Karapınar'da bulunan Acıgöl, yamaç paraşütçülerinin yeni iniş noktası oldu, bölge turizmine katkı sağlıyor.

10.10.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, son günlerde yamaç paraşütçülerinin iniş noktası haline geldi.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü'ne bağlı olarak eğitim uçuşu yapan pilotlar, sıcak havalarda bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra göle inerek serinliyor.

Havadan süzülen paraşütçülerin göle iniş performanslarını göl kenarına gelen ilçe sakinleri de yakından takip ediyor.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, Acıgöl'ün doğal güzelliklerinin ve yamaç paraşütü aktivitelerinin bölgedeki turizm potansiyeline katkı sağladığını belirtti.

Ulutaş, "Acıgöl, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda sportif aktivitelerle de bölgeye canlılık katıyor. Kulüp olarak düzenlediğimiz bu uçuşlar sayesinde hem üyelerimiz keyifli anlar yaşıyor, hem de bölgedeki turistler için farklı bir seyir deneyimi sunuyoruz." dedi.

Ulutaş ayrıca, bu tür etkinliklerin bölge ekonomisine katkı sunduğunu vurgu yaparak, "Göl kenarına gelen yerli ve yabancı turistler, hem uçuşlarımızı izliyor hem de Karapınar'ın doğal güzelliklerini keşfediyor. Bu da bölge turizmine hareketlilik kazandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karapınar, Güncel, Turizm, konya, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç Paraşütü Acıgöl'de Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:44:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yamaç Paraşütü Acıgöl'de Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.