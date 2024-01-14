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Yan yayan kamyonu böyle kaldırdılar

Van'ın Gürpınar ilçesinde yan yatan saman yüklü kamyon, vatandaşlar tarafından ip bağlanarak kaldırılması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kaza sonucu kanala düşen kamyon, mahalle sakinleri tarafından iplerle kaldırılarak düzeltildi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

14.01.2024 - 13:15,
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Yan yatan kamyonu böyle kaldırdılar
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yan yatan saman yüklü kamyon, vatandaşlar tarafından ip bağlanarak kaldırılması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gürpınar ilçesinde bağlı Tutmaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, yolun karlı ve buzlu olmasından dolayı kanala düşerek yan yattı. Yara almadan kurtulan sürücünün imdadına mahalle sakinleri yetişti. Yanlarına getirdikleri ipleri kamyona bağlayan vatandaşlar, hep birlikte iplere asılarak saniyeler içerinde düzelttiler. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.

Yan yayan kamyonu böyle kaldırdılar
Kaynak: İHA
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Van, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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