Yangın Bilecik\'e Ulaştı

YANGINDA 11'İNCİ SAAT; ALEVLER BİLECİK'E ULAŞTI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını 11 saattir devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi'nde 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını kaydetti. Gölpazarı ilçesinde yangının etkili olduğunu, bu kapsamda Köprücek, Kavak ve bazı köylerdeki vatandaşları hayvanlarıyla tahliye ettiklerini belirten Vali Sözer, "Önceliğimiz can güvenliği, bu kapsamda da gerekli tedbirlerimizi ekibimizle birlikte alıyoruz. Tüm kamu kurumları ekipmanlarıyla Bilecik'te, özellikle Gölpazarı ilçemizde tedbirleri aldı. Umut ediyoruz ki rüzgarın şiddetinin azalmasıyla hem karadan hem havadan devam eden tedbirlerimiz daha etkili hale gelecektir" dedi.

AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler ile Bilecik ve Göynük itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.