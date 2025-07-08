Yangın Davası: Adalet Beklentisi

'KİMSE SUÇU ÜSTÜNE ALMIYOR'

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında kızı Lalin ve eşi Ceren'i kaybeden Rıfat Doğan, duruşma salonu dışında yaptığı açıklamada, sanıkların, avukatlar tarafından hazırlanmış halde kendilerine verilen ifadeleri okuduğunu ifade ederek, "Sanıklar, avukatların hazırlamış olduğu A4'te, yazıcıdan çıkma ifadelerini okuyarak ifade veriyorlar. Ama tabii ki müşteki avukatların soruları karşısında afallıyorlar ve bilmiyorlar ki gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Biz adalete güveniyoruz. Yargıya güveniyoruz. Herkesin hak ettiği cezayı alacağına inanıyoruz. Duruşmada kimse suçu kabullenmiyor. Burada tek suçlu zannediyorum ölen 78 tane can. Tek suçlu biziz. Orada olup öldüğümüz için. Kimse suçu üstüne almıyor zaten" dedi.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,