Yangın Dronda Görüntülendi

YANAN EVLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor. Yangında dün akşam alevlere teslim olan Seferihisar Denizkent Sitesi'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, 2 araç ise yandı. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.

'BU KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANLAMADIK'

Doğankent Sitesi'nde evi olan ve yangında kamyoneti yanan Mehmet Necat Özdemir, o anları anlattı. Özdemir, "Dün akşam kooperatif toplantısındaydık. Yangının farkındaydık ama bu kadar büyük olduğunu anlamamıştık. İtfaiyeci arkadaşlar müdahale ettiler ama rüzgar çok şiddetliydi. Yangın sitenin içine girince hiçbirimiz yanaşamadık. İtfaiyeciler olmasaydı bu yangında hiçbir yer sağlam kalmazdı. Arabamın yandığını bilmiyordum. Alevler evime sıçramasın diye uğraşıyordum. Site kalabalıktı ama yangından sonra herkes kaçtı. Allah itfaiyecilerden razı olsun. Burada her evde 3-4 milyon zarar var. 500-600 bin lira zararım var. Arabam önemli değil de komşularımın evinin yanması daha kötü. En fazla bir ay önce bir kişi ev almıştı. Onun da evi yandı. Üzgünüz" dedi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,