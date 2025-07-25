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Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı
25.07.2025 14:59
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Yatağan'daki yangın, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı, 5 hektar zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Yatağan, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Muğla, Son Dakika

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