Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
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