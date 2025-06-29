Yangın Nedeniyle 4 Gözaltı

VALİLİK: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi Cumhuriyet Savcılarımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şevki MORALI/ EDREMİT (Balıkesir),