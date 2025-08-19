Yangın Riski ile Mücadele İçin Orman Bakım Çalışmaları - Son Dakika
Yangın Riski ile Mücadele İçin Orman Bakım Çalışmaları

Yangın Riski ile Mücadele İçin Orman Bakım Çalışmaları
19.08.2025 10:00
Erzurum'da orman yangın riskini azaltmak amacıyla bakım kesim çalışmaları başlatıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce kentte bulunan ormanlık alanlarda yangın riskini en aza indirmek için bakım kesim çalışmaları başlattı.

Ekipler, Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı ve Palandöken Kayak Merkezi mevkisindeki ağaçlandırma sahalarında yangın riskini minimize etmek ve yanıcı materyal yükünü azaltmak için çalışmalara başladı.

Uzman ekipler, ormanlık alanda yaşlanan veya hastalıklı ağaçları tespit ediyor. Tespit edilen ağaçlar kayıt altına alınarak kontrollü olarak kesiliyor. Böylelikle hem orman sıklığı azaltılırken hem de ağaçların sağlıkları da korunabiliyor.

Çalışmaları kapsamında basın mensuplarına Abdurrahman Gazi bölgesinde bilgi veren Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında diğer kurumların da katılımıyla olası yangınlarla mücadele konusunda toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Ormanlık alanda yanıcı madde yükü azaltılacak

Karakurt, kentteki bakım çalışmaları yapılan ormanlarda, arzu edilmeyen ve sık bir orman yapısı olduğunu, kuru dal ve devrilmiş ağaçların yangını artıran faktörlerin başında geldiğine dikkati çekti.

Orman teşkilatı olarak görevlerinin ormanlardaki sağlık uygulamalarını yapmak olduğunu dile getiren Karakurt, "Zamanında buralar dikildikten sonra birkaç bakım çalışması olmuş. Erzurum'dan yukarıya doğru baktığımızda bir orman yapısını daha son zamanlarda görebilmiş olduk. Doğal olarak da burada bir ağacın kesilmesi, vatandaşımızın canını acıtıyor ama diğer taraftan elbette biz de onlar gibi bir ağacın teknik dışında kesilmesine müsaade etmeyiz." diye konuştu.

"Orman yangınları açısından çok büyük bir risk teşkil ediyor"

Bölgedeki ormanların neden kesileceğini anlatan Karakurt, şöyle devam etti:

"Lakin buradaki durum, şu anda orman yangınları açısından çok büyük bir risk teşkil ediyor. İlgili arkadaşlarımız burada bir damga uygulaması yaparak kesilecek ağaçları işaretleyecekler. Bunu işaretledikten sonra da yine uzman ekiplerimiz gerekli iş sağlığı, güvenliği şartları çerçevesinde burada gelip ağaçları kesecekler ve değerlendirilecek. Materyali biz değerlendireceğiz. Değerlendirilmeyecek materyali ise yine yanıcı madde yükünü azaltmak için ormanın içerisinden çıkaracağız ve uzaklaştıracağız."

Otların sararmaya başladığını da aktaran Karakurt, "Erzurum'da ciddi bir yangın tehlikesini yaşamamak için biz burada gerekli bakım tedbirlerini yapmamız gerekecek." dedi.

Karakurt, ayrıca gerekli çalışmaların yapılmaması halinde ağaçlardaki çap ve boy dengesizlikleri, sağlıklı ağaçları da etkilediğini belirtti.

Çalışmalar sonrası ağaçların fırtına, rüzgar ve kar yükü gibi durumlara daha dayanıklı olacaklarını da işaret eden Karakurt, ormanda bulunan yanıcı madde yükünün de bu sayede en aza indirileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından Karakurt, açıklama sonrası alanda gerçekleştirilen çalışmanın uygulamasını gösterdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın Riski ile Mücadele İçin Orman Bakım Çalışmaları - Son Dakika

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
SON DAKİKA: Yangın Riski ile Mücadele İçin Orman Bakım Çalışmaları - Son Dakika
