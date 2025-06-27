Yangın Sorumluları İçin Suç Duyurusu - Son Dakika
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Yangın Sorumluları İçin Suç Duyurusu

Yangın Sorumluları İçin Suç Duyurusu
27.06.2025 15:47
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Mecidiye köyünde tarla yangınından etkilenen vatandaşlar, yangının sorumluları için suç duyurusunda bulundu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde 15 Haziran'da çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili yangından etkilenen vatandaşlar tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Keşan ilçesi Mecidiye köyündeki bir buğday tarlasında, geçen 15 Haziran'da öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 250 dönüm ekili buğday ve 100 dönüm orman zarar gördü.

'KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Mecidiye köyünün muhtarı Gürkan Akça, yaptığı yazılı açıklamada, yangınla ilgili yangından etkilenen vatandaşlar tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için resmi olarak suç duyurusunda bulunulduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını bildirdi. Mecidiye köyünde çıkan ve birçok çiftçiyi mağdur eden buğday tarlası yangınının köylüleri derinden üzdüğünü ifade eden Akça, "Olay sonucunda ekili alanlar zarar görmüş, çiftçilerimizin aylarca emek vererek yetiştirdiği ürünler ne yazık ki kül olmuştur. Yangının çıkış nedeni ile ilgili yürütülen araştırmalar devam ederken, yangından etkilenen vatandaşlarımız tarafından sorumluların tespiti ve cezalandırılması için resmi olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Köyümüzde yaşanan bu üzücü olayın faili ya da failleri hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılması, en büyük önceliğimizdir. Bu tarz ihmaller ya da kasıtlı davranışlar yalnızca tarlaları değil, bölge halkının geçimini, geleceğini ve ekmeğini de yok etmektedir. Bu nedenle köy halkımız ile birlikte Mecidiye Muhtarlığı olarak, adaletin yerini bulması adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

'KÜÇÜK BİR KIVILCIM BİLE YÜZLERCE DÖNÜM ARAZİNİN YOK OLMASINA NEDEN OLABİLİR'

Son günlerde hem bölgede hem de ülke genelinde yaşanan buğday tarlası yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Akça, "Aylarca emek vererek, alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerimizin ekmeği, bir anlık dikkatsizlik ya da ihmal sonucu küle dönmektedir. Bu yangınlar sadece birer arazi yangını değildir. Bu yangınlarda yok olan, bir ailenin rızkıdır, bir çocuğun okul masrafıdır, bir çiftçinin bir yıllık umududur. Buğday, bizim soframıza gelen ekmeğin ilk adımıdır. Her bir başağın ardında aylarca süren alın teri, uykusuz geceler, borçla alınan gübre, mazot ve emek vardır. Başta bölge halkımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Lütfen tarlalara, ekili alanlara, ormanlık alanlara, yol kenarlarına kesinlikle sigara izmariti, cam parçası ya da ateş atmayalım. Anız yakmaktan kaçınalım. Unutmayalım ki, küçük bir kıvılcım bile yüzlerce dönüm arazinin veya ormanın yok olmasına neden olabilir. Çiftçimizin umudu olan ekinlerimizin korunması için hep birlikte daha duyarlı olmalı, çevremizi gözetmeli ve olası bir yangın ve şüpheli durumlarda ivedilikle yetkililere haber vermeliyiz. Bu zor günlerde emeği yok olan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mecidiye, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Yaşam, Keşan, Son Dakika

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