Yangın Şüphelileri Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden müteahhit M.A. ile yapı denetim sorumlusu B.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,