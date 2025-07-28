Yangın Tankerine Çarpan Otomobilde Kaza

BURSA'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangın söndürme çalışmalarında görevli yangın tankerine çarpan otomobilin sürücüsü İsa Aydın ağır yaralanırken, yanındaki oğlu A.A. (12) ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Harmancık- Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Orhaneli istikametine seyir halinde olan İsa Aydın yönetimindeki 43 U 7397 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan yangın tankerine çarptı. Kazada sürücü İsa Aydın ağır yaralanırken, oğlu A.A. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.