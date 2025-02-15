Yangın Yönetmeliği ile Riskler Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Yönetmeliği ile Riskler Azalıyor

Yangın Yönetmeliği ile Riskler Azalıyor

Yönetmeliğe uygun binalarda yangın riski neredeyse sıfırlanıyor, denetimler artırılmalı.

15.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" mevzuatına göre inşa edilen yapılarda yangın riski en aza iniyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Program Başkan Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Gökkaya, AA muhabirine, meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun sebebinin bilgisizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığını söyledi.

Gökkaya, 1950'li yıllarda yangınların ortaya çıkmasından alevlenme aşamasına kadar geçen sürenin 15 dakika olduğunu belirterek, bu sürenin 25 yıl öncesinde 5 dakikaya düştüğünü, günümüzde ise 3 dakikadan sonra ölümcül durumların ortaya çıktığını aktardı.

Katı bir maddenin yangında ilk 5 dakikada 550 santigrat, 10'ncu dakikada 650 santigrat, 15'nci dakikada ise 750 santigrat dereceye çıktığını dile getiren Gökkaya, insan vücudunun 175 santigrat dereceye 1 dakika dayanabileceğini ve yangınlarda ilk saniyelerin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Denetimlerinin sıklığının arttırılması gerekmektedir"

Yapılarda oluşabilecek yangınlara karşı tüm aktif ve pasif yangın güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini kaydeden Gökkaya, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce binaların yönetmeliğe uygun olarak inşa edilmesi gerekiyor. Bu yönetmelikten önce yapılan binaların denetimlerinin sıklığının arttırılması gerekmektedir. Binalarda bulunması gereken yangın merdivenlerinin kullanılabilir halde olması ve yangın bölme duvarlarının bina içerisinde inşa edilmesi lazım. Binadaki yapı malzemelerinin yangına karşı duyarlı halde olması gerekiyor. Eğer bu konaklama hizmeti veren bir yapıysa bireylerin acil durum bilgisinin daha önceden broşür veya videolarla bilgi verilmesi lazım. Tüm binalarda acil durum yönetmeliği baz alınarak acil durum ekiplerinin bulunması ve eğitimlerin daha önceden alınması gerekir."

Dünya üzerindeki birçok kentte olası yangınlara karşı tedbirler alındığını, hatta master planlarının hazırlandığının altını çizen Gökkaya, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalar, yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda, 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' esaslarına uygun inşa edilen yapılarda yangın riskinin neredeyse sıfır olduğu, yönetmeliğe uygun yapılmayanlarda ise riskin yüzde 100'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde bununla ilgili birçok örnek var. Örneğin Japonya'nın Kobe şehrinde yaşanan büyük bir yangın felaketinin ardından 2005-2015 yıllarında afet olduktan sonra değil, önce belirlemeyi hedefleyen bir eylem planı hazırlanmış ve riskler minimuma indirilmiştir. Benzer şekilde Tokyo, Toronto ve Londra'da meydana gelen afetler ve büyük yangınlar sonrası yapılan yangın master planlarıyla yangın risklerinin minimuma indirildiği görülmektedir."

Aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin periyodik bakımları önem arz ediyor

Gökkaya, yapıların içerisinde bulunan yangın söndürme otonomlarının ve periyodik bakımlarının yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Emrah Gökkaya, "Meydana gelen yangın ve afetlerde büyük oranda bilinçsizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmaller göz önünde bulundurulduğunda can ve mal kayıplarının arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla yapısal ve yapısal olmayan tüm aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin bina içerisinde periyodik bakımlarının düzenli olarak standartlara uygun yapılması önem arz etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gökkaya, kayseri, Eğitim, Sağlık, Güncel, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Yönetmeliği ile Riskler Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yangın Yönetmeliği ile Riskler Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.