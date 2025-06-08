Yangında 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı binada çıkan ve anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran'da çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.