Yangında 9 Kayıp Canlı Bulundu

JİNAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde inşaat halindeki bir soğuk hava deposunda çıkan yangında kayıp olduğu bildirilen 9 kişinin cansız bedenine pazar günü sabah saatlerinde ulaşıldı.
Yerel acil durum yönetim departmanına göre yangın cumartesi günü Rongcheng şehrinde Lanrun adlı yerel bir şirkete ait depoda meydana gelmişti.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
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