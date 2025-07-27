Yangında Kaplumbağa Kurtarma Çabası

YANGINDAN KURTARDIĞI KAPLUMBAĞAYI SU DÖKEREK KENDİNE GETİRDİ

Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, çevre mahallelerden bölgeye destek için gelen vatandaşlar da alevlerin arasında kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Yangından kurtardığı bir kaplumbağayı üstüne su dökerek serinletmeye çalışan vatandaş, "Yangından çıkardım, şu anda su veriyorum. Galiba yanmış bu sıcaktan dolayı. Köye götüreceğim, yangın bitene kadar ona bakmak zorundayız, sonuçta bir can. Elimizden geleni yapacağız. Kurtarabildiğimiz kadar kurtarıyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN GELİP, GIDA VE KIYAFET DAĞITTI

Üsküdar Hareketi Platformu ile Bir İnsan Bir Fikir Derneği Başkanı Cemil Sucu da yangın haberini alır almaz, dernek bünyesinde bulunan sevgi marketteki gıda ve kıyafetleri özel aracıyla yangın bölgesine getirip, vatandaşlara dağıttı. Sucu, " Bursa'daki yangını duyduktan sonra hemen harekete geçtik dün gece itibarıyla. Gençlik kollarımızı ve bütün ekiplerimizi harekete geçirerek, önce ne yapabiliriz onu düşündük. Kıyafet, su, ayran zehirlenmelere karşı, maske. Bu tür dağıtımlar yaptık gönüllülerimizle beraber. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Memleketimiz dara düştüğü zaman, her zaman birliğimizi, dirliğimizi Cenab-ı Hak korusun inşallah. Bu toplumun nasıl bir arada olması gerektiğini, depremde olduğu gibi böyle kötü süreçlerde görüyoruz. Bu yangın olayı da bitecek. Bittikten sonraki süreçte

Burada edindiğimiz dostluklar ve dualar bize kalacak. Ormanlarımız geri gelmeyecek ama bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Memet Can YEŞİLBAŞ- Mehmet İNAN/BURSA,