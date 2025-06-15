Yangında Kertenkeleye Orman İşçileri Yardım Etti

Yangından etkilenen oluklu kertenkelenin yardımına orman işçileri yetişti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında etkilenen oluklu kertenkelenin yardımına orman işçileri yetişti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyünde tarım arazilerindeki yangın, sadece alandaki ürünleri değil, hayvanları da etkiledi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekipleri bugün sabah saatlerinde yangın etkilenmiş bir oluklu kertenkeleyi fark etti. Orman personelleri oluklu kertenkeleye su ile serinletti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Bir yudum su, bir dünya merhamet. Çanakkale'de yangından etkilenen oluklu kertenkele, Kahramanmaraş'ta sıcaktan bunalan kaplumbağa. Dostlarımızın imdadına orman kahramanları yetişti. Unutmayalım dikkatsizliğimiz sadece ağaçları değil, dostlarımızı da tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.