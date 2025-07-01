Yangında Mahsur Kalan İtfaiye Aracı

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Hatay'da dün çıkıp, 3 mahallede etkili olan orman yangınında itfaiye aracı, alevlerin arasında kaldı. Mesai arkadaşlarından telsizle yardım isteyen itfaiye personeli, araçtaki başka bir personel tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dualar ederek alevlerin arasından geçen ekip bir süre sonra güvenli alana ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile yoğun mesai sürdüren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.