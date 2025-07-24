Yangında Şehit Olan İki Ormancı - Son Dakika
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Yangında Şehit Olan İki Ormancı

24.07.2025 16:30
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1) 3 YIL ÖNCE AYNI GÜN İŞE BAŞLAYAN DENİZLİLİ 2 ORMANCI, BİRLİKTE ŞEHİT OLDUESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 10 kişiden Denizlili orman işçileri Hilmi Şahin (23) ile Sercan Ütni'nin (26), 3 yıl önce aynı...

1) 3 YIL ÖNCE AYNI GÜN İŞE BAŞLAYAN DENİZLİLİ 2 ORMANCI, BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 10 kişiden Denizlili orman işçileri Hilmi Şahin (23) ile Sercan Ütni'nin (26), 3 yıl önce aynı tarihte göreve başladıkları belirtildi. Şehit iki ormancının koğuştaki yataklarına Türk bayrakları serilip, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve arazözlere ise aynı şekilde bayrak asıldı.

Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi'nde salı günü orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler 1 gün sonra Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçradı. Burada yangına müdahale eden ekip, şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kaldı. Olayda 5 AKUT gönüllüsü ve 5 orman işçisi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Yangında şehit olan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Beyağaç ilçesi Eskere Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Hilmi Şahin ile Sercan Ütni'nin söndürme çalışmalarına destek olmak için önceki gün arazözle bölgeye gittiği belirtildi. Aynı ekipte yer alan 2 işçi de yaralandı.

'YEŞİL VATANI KORUMAK İÇİN CANLARINI VERDİLER'

Acı haber yetkililer tarafından ailelerine bildirildi. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Şehit ormancılar için Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve arazözlere Türk bayrakları asıldı. Ölen iki ormancının 23 Ağustos 2022'de aynı gün orman yangını söndürme işçisi olarak işe başladıkları öğrenildi. Aynı gün hayatını kaybeden ve bekar olan iki mesai arkadaşının nöbet sırasında kaldıkları koğuşlardaki yataklarının üzerine Türk bayrağı serildi.

Ormancı Muhammet İlke büyük acı yaşadıklarını belirtip, "Çok üzüldük, canımız yanıyor, içimizde feryatlar kopuyor. İki arkadaşımız da çok iyiydi. Yeşil vatanı korumak için canlarını verdiler" dedi.

'ANAOKULUNDAN BERİ ARKADAŞTIK'

Orman işçisi Ramazan Kazan ise ailelerinden çok şehit olan arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini vurgulayıp, "Ölüm haberi geldiğinde büyük acı yaşadık. Yaşamayan bilemez. Aileleri burada bekliyordu. Acı haberi alınca ailelerine bir şey söyleyemedik, yüzlerine dahi bakamadık. Onları hatıralarla yaşatacağız. Burada iyi günde de kötü günde de birlikteydik. Üzüldük. Ne kadar üzülsek de faydası yok. Hazır kıta burada hem bekliyor hem de acımızı yaşıyoruz. Riski yüksek, tehlikeli bir görevimiz var" diye konuştu.

Şehit Hilmi Şahin'in koğuşta birlikte kaldığı çalışma arkadaşı Veli Yılmaz da "Anaokulundan beri arkadaştık. Birlikte büyüdük. Acımız büyük. Her şeye rağmen acımızı yaşayıp, bir yandan da yeşil vatan nöbetini tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yangında Şehit Olan İki Ormancı - Son Dakika

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