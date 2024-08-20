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Yangından kurtulan kaplumbağa gazetecilere sığındı

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangınından kurtulan bir kaplumbağa adeta bölgede görev yapan gazetecilere sığındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınından geriye acı tablo kalırken, yangında bitki örtüsünün yanı sıra pek çok yaban hayvanı da zarar gördü. Orman yangınında alevlerden kaçmak için toprağın altına saklanan birçok yaban hayvanı ise bölgeye gelen gönüllü hayvanseverler ve kurumların ekipleri bölgede çok sayıda hayvanı kurtardı.

Yangından kurtulan bir kaplumbağa ise adeta yangın bölgesinde görev yapan gazetecilere sığındı. Kaplumbağayı fark eden gazeteciler ise önce kaplumbağayı serinletti daha sonra su su içirdi. Kaplumbağa ile ilgilenen gazeteciler, yol kenarına taşıdıkları kaplumbağanın kurtarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Can Dostları' ekiplerine bilgi verdi. Yol üzerindeki ayak izlerinden bir çok kez dolandığı ve yuvasını aradığı tahmin edilen kaplumbağanın, ekipler tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.