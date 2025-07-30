Yangınla Mücadelede Dayanışma

BURSA'da orman yangının etkili olduğu bölgeye traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle patlayan lastiğe rağmen su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya (64) iş insanı Ünal Turan (40) su tankeri hediye etti.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, 27 Temmuz'da yeniden yükselen alevler geniş bir alana yayıldı. Bölge halkı ve çiftçilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Harmancık orman yangınına traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, arka lastiğin patlamasına rağmen bölgeye ulaşırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası iş insanı Ünal Turan, Doğru'ya ulaştı. Turan, İstanbul'daki iş yerinin cirosu ile sipariş ettiği su tankerini, Doğru'nun Keles ilçesi Basak Mahallesi'nde bulunan evine getirerek, hediye etti.

'ALLAH BÖYLE AĞABEYLERİ, AMCALARI BU VATANDAN EKSİK ETMESİN'

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Ünal Turan, görüntüleri izlediğinde çok duygulandığını söyleyerek, "Görüntüyü sosyal medyada ve haberlerde izledim. Bir vatandaş olarak, bir Türk evladı olarak içim rahat etmedi. Bu çok farklı bir duygu. Buradaki hislerimi saatlerce anlatsam olmaz. ya bizim gözlerimiz doluyor. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Sonra sosyal medya hesabımda paylaşım yaptım. Ona ulaşıp, telefon açtım. Dedim, 'Ağabey müsaitsen seni ziyarete gelmek istiyorum.' Ağabey de bizi kırmadı, 'Buyurun gelin' dedi. Dedik 'Sana bir de sürprizimiz var'. Bizden önce eski su tankerinin lastiklerini belediye değiştirmiş. Biz de gücümüz yettiğince tankerin yenisini aldık. Tankeri internetten buldum. Çekici ile yükleyip, getirdim. Ağabeyimize, evine teslim ettim. Allah böyle ağabeyleri, amcaları bu vatandan eksik etmesin" diye konuştu.

'O GÜZEL HAREKETİNDEN SONRA DUYARSIZ KALAMAZDIK'

Ramazan Doğru'nun azmi karşısında duyarsız kalamadığını söyleyen Turan, "Böyle günlerde beraberlik çatısı altında olmak, hep beraber olup birbirimizi kucaklamak kadar güzel bir şey yok. Biz bundan önce depremde de yine 70 tane çadır yaptık. 70 gün de ora da kalmıştık. Burada da Ramazan ağabeyin o güzel hareketinden sonra duyarsız kalamazdık" dedi.

'KASADA NE KADAR CİRO VARSA ALIP, GELDİM'

İş yerinin cirosu ile su tankerini aldığını belirten Turan, "İş yerim çalışmaya devam ediyor. Kasada ne kadar para varsa aldım. Geceden karar vermiştim. Sabah dükkana gittim. Kasada ne kadar ciro varsa alıp, geldim. Ağabeyimize bir katkımız olursa artık, ağabey burada köyün hizmetinde kullanır. Eskisini belki köy hizmetine verir, belki bunu verir. Onun takdirine kalmış. Ben bir vatandaş olarak üstüme düşeni yapmak istedim. Vicdanım rahat. Yani elimden gelen buydu. Herkes imkanı doğrultusunda yapıyor. Allah kabul etsin inşallah. Ne Ramazan ağabeyleri, amcaları ne de alttan yetişen nesilleri bitmez bu vatanın. Beraberlik bizim kanımızda var. Tekrarı yaşanmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

'GİTMEM GEREKİYORDU'

Su tankerinin lastiği patlamasına rağmen geri dönmeyi hiç düşünmediğini söyleyen Ramazan Doğru ise o anları şu sözlerle anlattı:

"Gitmem gerekiyordu. Köyümden itibaren ben 40 kilometre yol yaptım. Yani geriye kalmış 5 kilometre, 5 kilometre için de ben o suyu boşuna dökemezdim. Çünkü benim oraya gitmem gerekiyordu. Bir ağaç kurtulsun, bir karınca kurtulsun, bir böcek kurtulsun. Ama bir şey kurtulsun yani. Oraya gitmem gerekiyordu ve ben de gittim. Herhalde yangına gittiğine göre, yangından başka bir şey düşünemez. Yani onun sönmesini düşünürdüm. Başka bir şey de düşünemezdim. Polis durdurdu, 'Nasıl gideceksin bu lastikle' dedi. 'Var mı başka bir çare' dedim, yangını gösterdim. 'Allah razı olsun, hakkını helal et' dedi."

'YENİ GELEN TANKERİ KÖYÜMÜN ADINA ALACAĞIM'

Kendisine hediye edilen tankeri mahallesi adına kabul ettiğini söyleyen Doğru, "Ya ben onları köyümün adına alıyorum. Köyüm adına. Kendi şahsıma hiçbir şey istemedim. Ben bir karşılık amacıyla buna gitmedim. İşlerimi kendi tankerim ile yapmaya devam edeceğim. Yeni gelen su tankerini köyün adına alacağım" dedi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Hüseyin SEZGİN/HARMANCIK(Bursa),