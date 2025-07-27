Yangınlara İnsan Eliyle Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangınlara İnsan Eliyle Dikkat!

Yangınlara İnsan Eliyle Dikkat!
27.07.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Orman Müdürü, orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirterek, sigara izmariti, ateşle bahçe temizliği, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan işlemler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Kontrol Merkezi'nde AA muhabirine konuşan Derince, kentte sorumlu oldukları alanlarda 2024 yılında 78, bu senenin temmuz ayına kadar da 38 yangın çıktığını belirterek, riskli günlerin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 51 ilk müdahale ekibi, 28 arazöz ve 374 yangın işçisinin görev yaptığını, ayrıca 10 bin yangın gönüllüsünün gerektiğinde yangınlara müdahale için hazır olduğunu kaydeden Derince, "İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde konuşlu bir helikopter var ancak Türkiye'deki yangın organizasyonu dinamik bir süreç, statik değil. Yangının durumuna göre çevre illerden talep halinde hava araçlarımız geliyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir'den yangının durumuna, seyrine göre hava araçlarımız geliyor." diye konuştu.

Yangın çıkmasını engellemek için alınan önleyici tedbirleri aktaran Derince, "Yangın sezonundan önce hedef kitlelerimizi uyardık. Okullara, köylere, çobanlara gittik. Yangın çıkmaması için neler yapmaları gerektiğini anlattık. 23 Haziran'dan itibaren valilik kanalıyla ormanlara giriş çıkışı yasakladık." dedi.

Derince, piknik yapılmaması, ateş yakılmaması ve çöp atılmaması konusunda halkı bilgilendirdiklerini, çeşitli iletişim kanallarıyla uyarıların sürdüğünü dile getirdi.

Yangın riski yüksek bölgelerdeki teknolojik gözetleme sistemlerine değinen Derince, "İstanbul Bölge Müdürlüğü özelinde bizim 36 tane kameramız var. Ayrıca her gün meteorolojik erken uyarı sistemi ile veri alıyoruz. 19 yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerden 5 tanesi insansız, kameralarla gözetleniyor. 7/24 ormanlarımızı gözetliyoruz. İhtiyaç halinde İHA'ların da gözetleme faaliyetlerine katılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derince, yangına müdahale sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Yangınlarda en önemli şey, erken görmek ve erken müdahale etmektir. Türkiye genelinde yangını görme süremiz 2 dakika, müdahale süremiz 11 dakika. Yangını görür görmez hemen yangın hareket merkezindeki arkadaşlarımız bu yangınlara en yakın ekipleri hareket ettiriyorlar. Ekipler oraya teknik elemanla beraber gidiyorlar. Yangının ilerleme istikametini engellemeye çalışıyorlar. Eğer yangının boyutu büyüyecek gibiyse, büyüme temayülündeyse giden ekiplerle beraber çevreden takviye ekiplerle destekliyoruz. Yangını böylece söndürmeye çalışıyoruz."

Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan eliyle çıktığını vurgulayan Derince, "Yangını söndürmekle övünmek yerine, 'bu sene ülkemizde hiç yangın çıkmadı' demekle övünmeyi tercih ediyoruz. Yangınlarımızın yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunlar çok basit hatalar. Sigara izmaritinin camdan atılması, bahçe temizliğinin ateşle yapılması, anız yakılması, kaynak makineleriyle yapılan işlemler..." şeklinde konuştu.

Yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırması

Yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarından da bahseden Derince, "Orman yangını söndürüldükten sonra daha dumanlar tüterken teknik ekibimiz sahaya gidiyor. Hangi türlerle, hangi teknikle ağaçlandırma yapılacağına karar veriyoruz. En geç şubat sonu-mart ortasında sahayı dikilmiş şekilde terk ediyoruz." dedi.

Derince, ağaçlandırma sonrası süreci şöyle anlattı:

"Şunu bütün vatandaşlarımızın hassaten bilmesini istirham ediyoruz. Biz ormanlarda yangın sonrası bir metrekare yeri boş bırakmıyoruz, ağaçlandırıyoruz, koruyoruz. Ağaçlandırdıktan sonra 5 sene boyunca adeta bir çocuğa bakım hassasiyetinde bu fidanlarımıza bakıyoruz ve kendi istikbalini kazanıncaya kadar bu ağaçları sürekli kontrol ediyoruz."

İstanbul Orman Bölge Müdürü Derince, vatandaşlara yangın riskine karşı ormanlık alanlarda piknik yapılmaması veya sadece kontrollü orman parklarının kullanılması uyarısında bulundu.

Aşırı sıcak, kuru ve rüzgarlı havalarda temizlik amaçlı ateş yakmanın büyük risk oluşturduğunu belirten Derince, özellikle yaz aylarında bu tür davranışlardan uzak durulması halinde "yeşil vatanın korunabileceğini" ifade etti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, istanbul, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangınlara İnsan Eliyle Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

10:28
Kelimelerin tükendiği an Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
Kelimelerin tükendiği an! Şehit babası evinin yanışını böyle izledi
05:20
Yangın yerini karıştıran iddia Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
Yangın yerini karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
19:03
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı Yaptığını pişkince itiraf etmiş
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 11:18:29. #7.11#
SON DAKİKA: Yangınlara İnsan Eliyle Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.