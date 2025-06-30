Yangınlara Karşı Kenetlenmeliyiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Yangın çıktığında Tarım ve Orman Bakanlığımız en kısa sürede ve etkili müdahale için yoğun gayret sarf etmektedir. Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riski de arttı. Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır. Küçük bir ihmal büyük sonuçlar doğurabilmektedir. Yangın çıktığında Tarım ve Orman Bakanlığımız en kısa sürede ve etkili müdahale için yoğun gayret sarf etmektedir. Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiparane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız" dedi.