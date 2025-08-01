Yangınların Ortak Sorumluluğu

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Çiftçi, "Yanan her toprağın yerine milyonları dikeceğiz. Her külden bir filiz yeşerecek. Türkiye'nin acısından dünya ders çıkarmalı. Sadece yas tutmak değil, harekete geçmek zamanı." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Hakkı Çiftçi, yaptığı açıklamada, orman yangınının yaşandığı bölgedeki tüm canlıların zarar gördüğünü belirtti.

Her canlının milletin vicdanına emanet olduğunu ifade eden Çiftçi, "Onların çığlığını duymak insan olmak, sessiz feryatlarına kulak vermek vicdan sahibi olmaktır." açıklamasında bulundu.

Çiftçi, küresel çevre örgütlerinin sessizliğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlı tüm aktörlerin kayıtsızlığını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Yangın Türkiye'nin değil, dünyanın da çevresine büyük bir zarardır. Bugün bu yangın bizde, yarın sizde olabilir çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Doğayı korumayı görev bilenlerin, bu yangın karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Sürdürülebilirlik sadece raporlarda değil, yangınların ortasında da sınanır. Sen, ben değil, biz mantığıyla hareket etmeliyiz çünkü bu dünya hepimizin. Bu yangın, ortak sorumluluğumuzun sınavıdır. Hepimiz bu geminin içindeyiz, batarsa birlikte batarız, kurtulacaksak birlikte kurtuluruz."

Prof. Çiftçi, yanan alanların tekrar yeşillendirilmesinin önemine değinerek, "Yanan her toprağın yerine milyonları dikeceğiz. Her külden bir filiz yeşerecek. Türkiye'nin acısından dünya ders çıkarmalı. Sadece yas tutmak değil, harekete geçmek zamanı." ifadelerini kullandı.