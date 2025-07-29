Yangınlı Günlerde Hayvan Kurtarma

ALEVLERDEN KURTARIP, SU VERDİ

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde 4 gündür devam eden yangınlarda söndürme çalışmalarına katılan ekipler, bölgedeki hayvanları kurtarmak için de canla başla mücadele veriyor. Harmancık ilçesinde görev alan MUŞDER Arama Kurtarma ekibinden bir gönüllü, alevlerin arasından kurtardığı kaplumbağaya pet şişe ile su verdi. Kaplumbağanın su içtiği anlar cep telefonuyla görüntülenirken, MUŞDER gönüllüsü vatandaşları uyararak, "Bu da bir can. Bu da bir evlat. Sigara atarken, şişe atarken dikkat edin Allah rızası için. Binlercesi böyle hayvanların orada yanıyor. Başka zaman bu hayvana hiçbir şey yapamazsın. Kendi su içiyor" dedi.

Kazım BULUT/HARMANCIK (Bursa),