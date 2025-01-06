Yankı Bağcıoğlu: "Gazilerimiz, Ötv Düzenlemesinden Muaf Tutulmalı ve Haklarını Koruyacak Yeni Düzenlemeler Acilen Yapılmalıdır" - Son Dakika
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Yankı Bağcıoğlu: "Gazilerimiz, Ötv Düzenlemesinden Muaf Tutulmalı ve Haklarını Koruyacak Yeni Düzenlemeler Acilen Yapılmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemesi, gazilerimiz açısından ciddi mağduriyetler yaratmıştır. Araç temininde yüzde 40’ı yerli üretim şartı ile seçeneklerin daraltılması, gazilerimizi sınırlı seçenekler arasında tercih yapmaya mecbur bırakmıştır. Gazilerimiz, ÖTV düzenlemesinden muaf tutulmalı ve haklarını koruyacak yeni düzenlemeler acilen yapılmalıdır” dedi.

06.01.2025 12:50
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemesi, gazilerimiz açısından ciddi mağduriyetler yaratmıştır. Araç temininde yüzde 40'ı yerli üretim şartı ile seçeneklerin daraltılması, gazilerimizi sınırlı seçenekler arasında tercih yapmaya mecbur bırakmıştır. Gazilerimiz, ÖTV düzenlemesinden muaf tutulmalı ve haklarını koruyacak yeni düzenlemeler acilen yapılmalıdır" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazilerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik yetersiz düzenlemeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ortez ve protez konusunda sınırlı da olsa olumlu bir adım atılmış olması sevindiricidir. Ancak bu olumlu gelişme, gazilerimizi başka alanlarda zor duruma düşüren düzenlemeleri örtbas edemez. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna uzuvlarını, sağlıklarını feda eden gazilerimiz, ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere ulaşabilmek için ağır bürokratik engellerle karşı karşıya bırakılmaktadır.

"Fizik tedavi imkanlarının tüm ülke geneline yayılmasını bekliyoruz"

Ankara Bilkent Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tek adres olarak gösterilmesi, tedavi süreçlerini hem maddi hem de manevi açıdan daha da zorlaştırmaktadır. İhtiyaçların karşılanması için bu sistemin derhal genişletilmesi gerekmektedir. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin devreye alınması olumlu bir gelişme olsa da tedavi imkanlarının tüm ülke geneline yayılmasını bekliyoruz."

"Özellikle geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV düzenlemesi, gazilerimiz açısından ciddi mağduriyetler yaratmıştır" ifadelerini kullanan Bağcıoğlu, "Araç temin süresinin 10 yıla çıkarılması, gazilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir" dedi. Bağcıoğlu, şu ifadeleri de kaydetti:

"Yüzde 40'ı yerli üretim şartı ile seçeneklerin daraltılması, gazilerimizi sınırlı seçenekler arasında tercih yapmaya mecbur bırakmıştır. Gazilerimizin kullandığı araçların işlevsel olması, örneğin tekerlekli sandalye taşımaya uygun olması şarttır. Ancak bu düzenleme, onların temel ihtiyaçlarını bile göz ardı etmektedir.

"Gazilerimizi görmezden gelen uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz"

Bizler, mevcut düzenlemenin yetersiz olduğunu dile getirip iyileştirme beklerken, gazilerimizi görmezden gelen uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ülkenin huzuru ve güvenliği için hayatlarını adayan kahraman gazilerimiz, ÖTV düzenlemesinden muaf tutulmalı ve haklarını koruyacak yeni düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

Diğer bir önemli husus da yatalak veya felçli gazilerimiz, mecburen kullandıkları tıbbi sarf malzemeleri için maaşlarının bir kısmını harcamak zorunda kalmalarıdır. Sadece sonda gibi temel bir ihtiyaç için bile iki ayda bir 2.500 TL fark ödemek zorunda kalmaları utanç vericidir. Vatan savunması için bedenlerini ve sağlıklarını feda eden kahramanlarımızın, en temel ihtiyaçları için bile maddi yük altına sokulmaları kabul edilemez.

"Gazilerimizin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması bir zorunluluktur"

Gazilerimizin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması bir zorunluluktur. Onlar 'Devletimiz var olsun, vatan sağ olsun' diyerek sorunlarını dile getirmemekte, ancak dayanacak güçleri kalmadığında seslerini yükseltmektedir. Bu sese kulak vermek hepimizin boynunun borcudur.

Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik vermiş olduğumuz TBMM'nin ilgili komisyonunda bekleyen 18 kanun teklifi bir an önce gündeme alınmalıdır. Daha iyi teklifler gelirse, kimden geldiğine bakmadan tüm vekillerimizle destekleyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isterim. Gazilerimizin ve yakınlarının bu ülkede sorunlarının artık çözülmesini bekliyoruz. Onlar için yapılan her düzenleme bir onur ve şükran meselesidir. Ancak eksik, düşüncesiz veya hatalı düzenlemelerle gazilerimizi mağdur etmeye son verilmelidir.

Meclis'e davetler ve özel izinli ziyaretler yerine, asli görevler yerine getirilip, vatanın gerçek sahiplerinin dertleriyle dertlenilmelidir. Bir yanlışı düzeltirken başka bir yanlış yapılmamalıdır. Artık gazilerimizin ve yakınlarının sorunları çözülsün demekten yorulduk. Devlet yetkililerinin bu konuda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yankı Bağcıoğlu: 'Gazilerimiz, Ötv Düzenlemesinden Muaf Tutulmalı ve Haklarını Koruyacak Yeni Düzenlemeler Acilen Yapılmalıdır' - Son Dakika

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